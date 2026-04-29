Caso arbitri | il mistero di Inter Roma e la presunta lite al VAR

Durante la partita tra Inter e Roma, si sono verificati alcuni momenti che hanno attirato l’attenzione degli spettatori e degli esperti. In particolare, si parla di un episodio legato all’uso del VAR e di una presunta lite tra i membri del team arbitrale. La ricostruzione dei fatti, ancora in fase di analisi, si basa su testimonianze e immagini che circolano sui social e sui media sportivi. La vicenda è al centro di discussioni tra appassionati e commentatori.

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LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA

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