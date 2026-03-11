Arbitri Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto | sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta

Per la 29esima giornata di campionato, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali. L’arbitro Chiffi sarà al VAR durante Lazio-Milan e agirà come assistente VAR nella partita tra Inter e Atalanta. Queste scelte sono state annunciate in vista delle prossime gare, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta Sono state stabilite le designazioni arbitrali per la 29esima giornata di campionato. Per Inter-Atalanta, sabato alle 15, sarà Manganiello l’arbitro, con Gariglio al Var e Chiffi assistente; sì, proprio l’arbitro di Atalanta-Napoli il mese scorso. E lo stesso Chiffi sarà invece responsabile Var del match Lazio-Milan di domenica alle 20:45. Torna ad arbitrare La Penna dopo le polemiche per il rosso a Kalulu e le successive minacce di morte ricevute; sarà il direttore di gara di Pisa-Cagliari. Per Napoli-Lecce, sabato alle 18, arbitrerà Abisso; Nasca e Fabbri al Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

