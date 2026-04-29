Un presidio si è svolto questa mattina presso la sede dell’Erap di Ancona, con residenti e rappresentanti di associazioni che hanno partecipato a una conferenza stampa prima dell’incontro con il presidente dell’ente. Dopo la riunione, si è avuto un confronto tra le parti per discutere delle questioni legate alle case popolari e alla presenza dello sportello dedicato in città. La manifestazione ha portato a un primo risultato tangibile, ovvero l’apertura di un servizio di supporto per i residenti.

Presidio sit-in nella sede Erap di Ancona: dopo una breve conferenza stampa, Arvùltura e Sunia insieme ai un gruppo di residenti hanno incontrato il presidente dell’Erap Marche Tommaso Fagioli. L’autobus, partito da Senigallia poco dopo le 15,30 è arrivato un’ora dopo nella sede Erap dove circa trentacinque residenti, insieme ad alcuni attivisti di Arvùltura e del sindacato Sunia hanno elencato tutti i disagi a cui devono far fronte ogni giorno, disagi già noti al presidenti che, insieme allo stesso gruppo di tecnici, ha effettuato nel mese di aprile alcuni sopralluoghi per verificare le condizioni di alcune abitazioni: c’è chi è senza riscaldamento, chi vive da 16 anni con una bacinella che si riempie ogni volta che piove, chi ha muffa e ambienti insalubri e da anni attende che vengano effettuati i lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case Popolari, "spedizione" all’Erap: "Lo sportello in città il primo risultato"

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