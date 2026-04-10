Il Comune ha raggiunto un accordo con Erap per ristrutturare 15 alloggi popolari. L’intervento mira a rendere più accessibili le abitazioni per le famiglie con condizioni economiche difficili. I lavori di riqualificazione sono in programma a breve, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli alloggi e aumentare la disponibilità di case a canone sociale. La collaborazione tra le due parti si concentra sull’intervento di recupero degli immobili.

Per aumentare e facilitare la disponibilità di alloggi popolari a famiglie in condizioni economiche fragili, il Comune si affida ad Erap, l’ente regionale per l’abitazione pubblica. La nuova strategia consentirà "la riqualificazione immediata di 15 alloggi del territorio comunale – ha osservato il sindaco Andrea Biancani – ad oggi vuoti, per poterli assegnare in breve tempo". Quale cambio di strategia? "L’Amministrazione comunale ha delegato Erap – spiega l’assessore Luca Pandolfi – come ente unico che coordina la gestione e la manutenzione di tutti gli alloggi, anche quelli di proprietà comunale presenti sul territorio; ciò renderà più semplice il servizio per i cittadini, che avranno un unico interlocutore con cui confrontarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intesa con Erap. Presto rifatti 15 alloggi popolari

Case popolari, chance da 15 milioni. Assist per ristrutturare 30 alloggi: "Un’occasione da cogliere al volo"Solo due giorni fa Arezzo Casa segnalava il deficit di 9 milioni di euro per le manutenzioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la...

Erap, arrivano 53 nuovi alloggi comunali. La soddisfazione di sindaco e presidente dell'EnteJESI – Sono 53 i nuovi alloggi Erap nel Comune di Jesi che saranno disponibili in tempi certi.

Si parla di: Intesa con Erap. Presto rifatti 15 alloggi popolari.

Intesa con Erap. Presto rifatti 15 alloggi popolariPer aumentare e facilitare la disponibilità di alloggi popolari a famiglie in condizioni economiche fragili, il Comune si affida ... ilrestodelcarlino.it

Case Erap, iter più veloce. C’è il patto con il Comune di Pesaro, si comincia con 15 alloggi.PESARO Edilizia sociale e alloggi pubblici: patto tra Comune ed Erap per semplificare il servizio con la ripartizione dei ruoli (e delle responsabilità) in un’ottica di ... corriereadriatico.it