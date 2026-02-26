Napoli Patrimonio il rischio di mani private su case popolari e beni della città

Nel consiglio comunale di Napoli si è acceso il dibattito sul futuro del patrimonio pubblico e delle case popolari. La discussione si è interrotta improvvisamente, lasciando in sospeso le decisioni sulla gestione di beni storici della città. La tensione tra le diverse forze politiche ha impedito di raggiungere un accordo, evidenziando le difficoltà nel definire le strategie di tutela e gestione del patrimonio pubblico.

