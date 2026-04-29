Case popolari Napoli proroga di 2 mesi per presentare l'Isee o si rischia fino a 10mila euro di conguaglio
Il Comune di Napoli ha deciso di estendere di due mesi il termine per la presentazione dell’Isee aggiornato da parte degli assegnatari di case popolari. La misura mira a consentire ai residenti di adempiere all’obbligo senza incorrere in sanzioni immediate. Chi non rispetterà la scadenza potrebbe essere soggetto a un conguaglio fino a 10.000 euro. La proroga è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.
Il Comune di Napoli ha concesso una proroga di due mesi agli inquilini delle case per presentare l'Isee aggiornato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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