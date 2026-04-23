Aumenta l'affitto delle case popolari a Napoli fino a +280 euro al mese
A partire da maggio, i canoni delle case popolari a Napoli subiranno un incremento che può arrivare fino a 280 euro al mese. Nelle prossime settimane, arriveranno circa 18.000 avvisi di conguaglio, con importi che possono raggiungere i 20.000 euro. La misura riguarda gli utenti che usufruiscono di alloggi pubblici e prevede un aggiornamento dei costi di affitto.
Aumentano da maggio i canoni delle case popolari a Napoli: aumenti fino a 280 euro al mese. A luglio in arrivo 18mila avvisi per i conguagli fino a 20mila euro. Protesta del sindacato inquilini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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