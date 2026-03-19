750mila euro | case popolari e anagrafe accessibili a tutti

Il bilancio comunale di Catanzaro ha appena approvato un investimento di 750mila euro destinato a migliorare l’accesso alle case popolari e ai servizi di anagrafe. La somma sarà utilizzata per interventi specifici volti a rendere più accessibili queste strutture, coinvolgendo direttamente le esigenze dei cittadini. La decisione mira a garantire un miglioramento reale e immediato per le persone che usufruiscono di queste risorse.

Il bilancio comunale di Catanzaro ha appena varato una svolta concreta per il territorio, trasformando 750.000 euro recuperati dal Canone Unico Patrimoniale in opere reali per i cittadini. Grazie a questa manovra finanziaria, il comune potrà finalmente procedere alla manutenzione degli alloggi popolari e rendere l’accesso all’anagrafe fruibile per tutti, inclusi i disabili. Non si tratta di promesse astratte ma di risorse già incamerate che stanno per diventare mattoni e scale mobili, dimostrando come una gestione rigorosa dei tributi possa tradursi in benessere sociale senza nuovi oneri fiscali. La leva economica del recupero fondi. L’approvazione del documento finanziario non è un mero atto formale, bensì la concretizzazione di una strategia precisa volta a valorizzare il patrimonio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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