Ex mattatoio nuove risorse per le case popolari
Il Comune di Massa ha deciso di riorganizzare i fondi destinati all’ex mattatoio, che era rimasto fermo per mancanza di risorse. Questa scelta permette di portare avanti i lavori per le case popolari nella zona, dove molte famiglie attendono alloggi adeguati. La rimodulazione dei finanziamenti riguarda circa 2 milioni di euro, già disponibili grazie a nuovi contributi regionali. Ora si aspetta solo l’approvazione finale, così da avviare i lavori di completamento nel prossimo mese. La ripresa degli interventi è vicina.
Sarà rimodulato il finanziamento per consentire il completamento dell’intervento all’ ex mattatoio di Massa. Si tratta della realizzazione di un complesso di 30 alloggi, di cui 20 di Edilizia residenziale pubblica (case popolari) e 10 di edilizia a canone convenzionato. Lo annuncia il deputato apuano della Lega Andrea Barabotti. "Il ministero delle Infrastrutture – afferma in una nota – è pronto alla rimodulazione del finanziamento nell’ambito del programma Pruacs (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con un incremento delle risorse destinate alla città di Massa per completare l’opera all’ex mattatoio che consentirà al Comune di proseguire nel trend positivo delle assegnazioni degli ultimi anni e di pubblicare un primo bando dedicato alla cosiddetta ’fascia grigia’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Governo: Gualtieri, si stanzino piu’ risorse per forze ordine e case popolariIl sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto al governo di aumentare le risorse destinate alle forze dell’ordine per gli straordinari serali e all’edilizia popolare.
