Case Enasarco popolari il Comune rassicura i proprietari | La quota non andrà oltre il 15% Le morosità le paghiamo noi

Roma cerca di rassicurare i proprietari delle case ex Enasarco. Il Comune garantisce che la quota non supererà il 15% e che si occuperà delle morosità. La città si impegna a gestire la situazione senza creare ulteriori preoccupazioni per chi possiede gli alloggi.

L'assessore Zevi e il presidente della commissione Casa Trombetti stanno incontrando i residenti di vari quadranti di Roma interessati dalle future assegnazioni, all'interno di case acquistate dal Campidoglio Roma Capitale prova a tranquillizzare i proprietari delle case ex Enasarco, in vista delle assegnazioni degli alloggi acquisiti o in corso di acquisizione. Da alcuni giorni il presidente della commissione Casa Yuri Trombetti, insieme all'assessore Tobia Zevi e ai vari esponenti politici dei municipi, sta incontrando i residenti per raccogliere lamentele, paure e richieste. La maggioranza capitolina, in questo modo, prova a disinnescare le proteste (accesissime in alcuni quartiere, come a San Basilio, meno altrove) mettendo sul tavolo alcune proposte reali di mitigazione dei possibili effetti.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Roma, le case Enasarco stanno vivendo un crescente interesse tra i proprietari, mentre si intensificano le tensioni legate ai condomini misti.

