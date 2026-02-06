Dismissioni e maxi-vendita al Comune il piano di Enasarco finisce in Parlamento

Il Comune di Roma ha deciso di comprare 1.040 appartamenti di proprietà di Enasarco. La maxi-vendita ha suscitato l’attenzione del Parlamento. Ora si aspetta di capire se la trattativa andrà avanti o se ci saranno modifiche. La notizia è arrivata inaspettata e sta creando molte discussioni tra i politici e i residenti.

Dopo l'accordo per 1.040 appartamenti che diventeranno di proprietà di Roma Capitale, la Lega con Fabrizio Santori ha chiesto e ottenuto una commissione ad hoc che analizzi la strategia dell'ente previdenziale. Nel mirino anche possibili criticità erariali per il Campidoglio L'acquisto da parte di Roma Capitale di 1.040 appartamenti di proprietà di Enasarco finisce nel mirino del Parlamento. Nella mattinata del 5 febbraio, infatti, su richiesta del capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, è stata convocata una commissione di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

