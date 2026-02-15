Tregua sui prezzi dopo il boom quanto costa una casa in affitto a Palermo e quali sono le zone più convenienti
A Palermo, i prezzi degli affitti si sono stabilizzati dopo un forte aumento causato dall’aumento dei turisti e dalla crescita delle case vacanze. La domanda elevata aveva fatto salire i costi, portando molti inquilini a pagare di più. Ora, con meno richieste, alcune zone della città offrono soluzioni più economiche per chi cerca una casa in affitto.
Dopo l'impennata degli ultimi anni - dovuta al boom di turisti e alla riconversione degli immobili in case vacanze o b&b, senza dimenticare il caro vita - rallenta la corsa degli affitti a Palermo. È quanto si evince dai dati raccolti in un report i canoni mensili medi di locazione rilevati nelle varie zone della città nel primo semestre del 2025. I prezzi ancora in crescita ma per la prima volta con aumenti più “lenti”. Se consideriamo gli ultimi tre anni, infatti, gli affitti dei bivani e dei trivani hanno registrato rispettivamente incrementi del 22,40% e 21,50%. Il report traccia una mappa delle zone più convenienti dove cercare casa in affitto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
