casalserugo art festival

Il Casalserugo Art Festival si propone di coinvolgere la comunità locale attraverso eventi artistici e performance. L’iniziativa mira a promuovere l’arte come strumento di partecipazione e aggregazione, mantenendo un legame diretto con il territorio. Durante il festival vengono organizzate varie attività che coinvolgono artisti e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni culturali della zona.

Il Casalserugo Art Festival nasce per coinvolgere la cittadinanza di Casalserugo in attività artistiche e performative senza dimenticare la connessione con il territorio circostante. Il festival, patrocinato dal Comune di Casalserugo, con l’organizzazione dell’associazione Fantalica APS, e la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it SUPER WALLS 2025 - Biennale di Street Art di Padova Notizie correlate Lake Como Comic Art Festival: Il festival che raduna l’élite del fumettoSulle rive del Lago di Como, a Villa Erba di Cernobbio, si è svolta la nuova edizione del Lake Como Comic Art Festival, l’evento che dal 2018 ha... Arti visive e performance ’De Linea art festival’Sabato 2 e domenica 3 maggio la Certosa di Pontignano ospita una nuova edizione del De Linea Art Festival, l’appuntamento dedicato all’illustrazione...