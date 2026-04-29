Casalpusterlengo furto in erboristeria | è il terzo negozio del centro saccheggiato in pochi giorni

A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, si sono verificati tre furti in negozi diversi nel giro di pochi giorni, tra cui un’erboristeria. Questa serie di episodi ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra commercianti e residenti, che si trovano a fare i conti con ripetuti atti di criminalità nel centro della città. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sui responsabili o sui danni subiti.

Casalpusterlengo (Lodi), 29 aprile 2026 – Tre colpi in pochi giorni. Ancora un risveglio amaro per il commercio di Casalpusterlengo, dove la microcriminalità torna a colpire duramente il cuore della città. Questa mattina, intorno alle ore 9, la titolare dell’ erboristeria "Madre Natura" di largo Casali ha scoperto il pesante raid avvenuto verosimilmente nel corso della notte. Gli ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno letteralmente r azziato il negozio puntando con precisione ai prodotti più costosi esposti sugli scaffali. I malviventi non si sono fermati al piano terra: dopo aver forzato il registratore di cassa per asportare il contante, si sono spinti fino al primo piano della struttura per completare il saccheggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, furto in erboristeria: è il terzo negozio del centro saccheggiato in pochi giorni Notizie correlate Roma: furto in negozio del centro, denunciato 34enneNell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale, che sono stati intensificati in occasione delle festività pasquali, sono... Leggi anche: Svaligiato negozio a pochi giorni dall'inaugurazione Panoramica sull’argomento Casalpusterlengo, furto in erboristeria: è il terzo negozio del centro saccheggiato in pochi giorniBlitz notturno, portato via i contanti in cassa e i prodotti più costosi. Danneggiata la porta dell’esercizio commerciale adiacente, utilizzata dai ladri per entrare ... ilgiorno.it Casalpusterlengo, assalto al bancomat durante la Movida: giovani esultano. VIDEOUna macchina che arriva di notte in una via del centro di Casalpusterlengo. Si ferma accanto a uno sportello bancomat che viene fatto esplodere. Una doppia esplosione che si riverbera in zona. Almeno ... tg24.sky.it