Svaligiato negozio a pochi giorni dall' inaugurazione

Qualche giorno dopo la sua apertura, un negozio di prodotti per la casa e detersivi è stato preso di mira da alcuni malviventi ad Aversa, in viale della Libertà. I ladri sono entrati nell’attività e hanno portato via vari articoli, lasciando il negozio in condizioni di disordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Raid ai danni di un negozio inaugurato da pochi giorni. Succede ad Aversa, in viale della Libertà, dove i malviventi hanno fatto irruzione all’interno dello store Pilato, specializzato nella vendita di detersivi e prodotti per la casa.Da quanto si apprende, nel corso della notte tra domenica e.🔗 Leggi su Casertanews.it Vandalizzato il nuovo sottopasso dopo due giorni dall’inaugurazioneA nemmeno 48 ore dall’inaugurazione, il nuovo sottopasso di via Canestrini a Trento è già finito nel mirino dei vandali. Cortina ricoperta di neve a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi(LaPresse) Cortina d’Ampezzo, città che ospita le Olimpiadi invernali, ricoperta di neve mentre si mettono a punto gli ultimi preparativi per i... [MULTI SUB] Demon Child Xixi EP1-198