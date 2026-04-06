Durante i controlli della Polizia locale di Roma Capitale, intensificati durante le festività pasquali, è stato denunciato un uomo di 34 anni per un furto avvenuto in un negozio nel centro della città. Le operazioni hanno coinvolto le zone più frequentate dai turisti, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno proseguito le attività di vigilanza nelle aree commerciali e di aggregazione.

Nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale, che sono stati intensificati in occasione delle festività pasquali, sono state avviate operazioni a partire dalle località con il maggiore afflusso turistico. Sabato pomeriggio, una pattuglia del primo gruppo centro ha fermato e denunciato un uomo colto in flagranza di reato per un furto all’interno di un negozio di abbigliamento situato in via del Corso. Intervento della Polizia nel Tridente. Gli agenti, impegnati nei consueti servizi di controllo nell’area del “Tridente”, hanno notato il soggetto muoversi con un atteggiamento circospetto nei pressi dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furto in negozio del centro, denunciato 34enne

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