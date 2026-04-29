Casa Sala incalza il Governo | Servono cinque miliardi Tutte le mosse del Comune

Il responsabile di un quartiere ha richiesto al Governo un intervento finanziario di cinque miliardi di euro per affrontare le criticità legate alle case popolari. La società che si occupa della gestione delle abitazioni comunali ha stimato che per migliorare la situazione abitativa nel Paese sarebbero necessari almeno 70 miliardi di euro, di cui una parte significativa, tra i 3 e i 5 miliardi, dovrebbe essere destinata a Milano.

"Mm, la società che gestisce le case popolari comunali, mi dice che per incidere sulla questione della casa in Italia servirebbero almeno 70 miliardi di euro, di cui dai 3 ai 5 miliardi di euro da destinare a Milano". Il sindaco Giuseppe Sala apre la prima giornata del Forum Casa nella Sala Alessi di Palazzo Marino mettendo subito le cose in chiaro sulle cifre necessarie per realizzare un Piano Casa credibile, all’altezza di quello che negli anni Sessanta l’allora ministro del Lavoro Amintore Fanfani mise in campo. Il calcolo del primo cittadino è un messaggio rivolto in primis al Governo Meloni, che da tre anni parla di un Piano Casa nazionale ma ancora non l’ha finanziato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa, Sala incalza il Governo: "Servono cinque miliardi". Tutte le mosse del Comune Notizie correlate Variante Pai, il Pd incalza il Comune: "Poco coinvolgimento, servono chiarimenti su aree di tracimazione e indennizzi"Il via libera alla variante del Pai Po (il piano anti-alluvione dell'Autorità di Bacino) accende il dibattito politico a Forlì. Leggi anche: Le mosse del governo Meloni, la guerra si allarga, imprenditore ucciso a sprangate in casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata