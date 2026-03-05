Le mosse del governo Meloni la guerra si allarga imprenditore ucciso a sprangate in casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, giovedì 5 marzo 2026, le notizie principali riguardano le recenti mosse del governo Meloni, che hanno provocato un aumento delle tensioni nel conflitto in corso. È stato inoltre segnalato l’uccisione di un imprenditore a sprangate nella sua abitazione. Queste sono le notizie da conoscere per iniziare la giornata.

La nuova guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: oltre 80 i morti. La risoluzione sostenuta dai dem per fermare la campagna militare di Trump è stata bocciata dal Senato americano.

Carneficina Iran, donna accoltellata davanti al figlioletto, Luca ucciso dal vicino di casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataIn Iran le proteste contro il regime sono un bagno di sangue con migliaia di morti.

