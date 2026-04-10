Variante Pai il Pd incalza il Comune | Poco coinvolgimento servono chiarimenti su aree di tracimazione e indennizzi

Il Consiglio comunale di Forlì ha ricevuto richieste dal Partito Democratico riguardo alla variante Pai Po, il piano anti-alluvione approvato di recente dall'Autorità di Bacino. I consiglieri del partito hanno evidenziato una mancanza di coinvolgimento nel processo decisionale e hanno chiesto chiarimenti su aspetti come le aree di tracimazione e gli indennizzi destinati alle zone interessate. La discussione politica si è accesa in seguito all'approvazione del piano.