Variante Pai il Pd incalza il Comune | Poco coinvolgimento servono chiarimenti su aree di tracimazione e indennizzi
Il Consiglio comunale di Forlì ha ricevuto richieste dal Partito Democratico riguardo alla variante Pai Po, il piano anti-alluvione approvato di recente dall'Autorità di Bacino. I consiglieri del partito hanno evidenziato una mancanza di coinvolgimento nel processo decisionale e hanno chiesto chiarimenti su aspetti come le aree di tracimazione e gli indennizzi destinati alle zone interessate. La discussione politica si è accesa in seguito all'approvazione del piano.
Il via libera alla variante del Pai Po (il piano anti-alluvione dell'Autorità di Bacino) accende il dibattito politico a Forlì. Se da un lato l'aggiornamento delle norme è considerato un passo necessario per far partire i cantieri di messa in sicurezza dopo i disastri del 2023-2024, dall'altro il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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