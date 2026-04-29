Casa nasce il laboratorio ' Orizzonti dell' abitare in Trentino'

È stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato all’abitare in Trentino, chiamato 'Orizzonti dell'abitare'. L'iniziativa si concentra sulla casa come elemento centrale per lo sviluppo della regione. La presentazione si è svolta a Milano, con interventi di rappresentanti locali e esperti del settore immobiliare. L’obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità legate alla costruzione e alla gestione delle abitazioni nel territorio.

MIlano, 29 apr. (Adnkronos) - La casa vista come priorità strategica per il futuro del Trentino e come terreno su cui costruire nuove risposte capaci di coniugare sostenibilità, inclusione e attenzione alle specificità del territorio: questi gli obiettivi di “Orizzonti dell'abitare in Trentino”, il laboratorio promosso dall'Assessorato provinciale alle politiche per la casa presentato lo scorso 23 aprile, che muoverà i primi passi il 12 e il 13 maggio all'interno di REbuild. Il progetto mira a definire un percorso partecipato per individuare nuovi modelli di risposta al bisogno abitativo e contribuire alla futura legge provinciale sulla casa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casa, nasce il laboratorio 'Orizzonti dell'abitare in Trentino' Notizie correlate Casa su Misura 2026, il salone dell’abitare alla Fiera di PadovaDal percorso sensoriale che introduce ai principi del design olfattivo, all’incontro che aiuta a cogliere tutti gli incentivi per la sostituzione di... Il sistema dell’abitare. Rischio perdita della casa. Le criticità di Montecatini"Avere conoscenza dei bisogni ci costringe a porci l’obiettivo di costruire percorsi alternativi". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Orizzonti dell’abitare in Trentino, al via il laboratorio per costruire la nuova politica della casa; La Casa di riposo diventa laboratorio di idee e progetti: il sogno di un Centro Diurno e una mostra artistica; Casa: parte da Riva il laboratorio del Trentino per la nuova politica abitativa; Sotto questo tetto ogni storia trova casa. Casa, nasce il laboratorio 'Orizzonti dell'abitare in Trentino'MIlano, 29 apr. (Adnkronos) - La casa vista come priorità strategica per il futuro del Trentino e come terreno su cui costruire nuove risposte capaci ... iltempo.it Casa Bufalini, il Laboratorio Aperto di Cesena che promuove un’educazione digitale inclusivaUno spazio collaborativo e inclusivo, che mette al centro la creatività e la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso il digitale, per le persone di tutte le fasce d’età. Questo l’obiettivo ... repubblica.it Elisa trovata morta in una scarpata: indagini in corso, perquisita la casa di un amico - facebook.com facebook #rischinaturali Oggi il Capo Dipartimento Casa Italia #LuigiFerrara interviene al Natural Risk forum di Unipol in rappresentanza del Ministro Musumeci x.com