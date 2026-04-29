Casa nasce il laboratorio ' Orizzonti dell' abitare in Trentino'
È stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato all’abitare in Trentino, chiamato 'Orizzonti dell'abitare'. L'iniziativa si concentra sulla casa come elemento centrale per lo sviluppo della regione. La presentazione si è svolta a Milano, con interventi di rappresentanti locali e esperti del settore immobiliare. L’obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità legate alla costruzione e alla gestione delle abitazioni nel territorio.
MIlano, 29 apr. (Adnkronos) - La casa vista come priorità strategica per il futuro del Trentino e come terreno su cui costruire nuove risposte capaci di coniugare sostenibilità, inclusione e attenzione alle specificità del territorio: questi gli obiettivi di “Orizzonti dell'abitare in Trentino”, il laboratorio promosso dall'Assessorato provinciale alle politiche per la casa presentato lo scorso 23 aprile, che muoverà i primi passi il 12 e il 13 maggio all'interno di REbuild. Il progetto mira a definire un percorso partecipato per individuare nuovi modelli di risposta al bisogno abitativo e contribuire alla futura legge provinciale sulla casa.🔗 Leggi su Iltempo.it
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