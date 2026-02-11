Casa su Misura 2026 il salone dell’abitare alla Fiera di Padova

Alla Fiera di Padova prende il via Casa su Misura 2026, il salone dedicato all’abitare. Fin dall’ingresso, i visitatori vengono accolti da un percorso sensoriale che introduce ai principi del design olfattivo. Poi, ci sono incontri pratici su come ottenere incentivi per sostituire stufe e caldaie a biomassa. Per chi vuole provare con mano, ci sono anche test drive di auto elettriche, per scoprire i vantaggi della mobilità sostenibile.

Argomenti discussi: Casa su Misura, tendenze, innovazione e design in scena a Padova, dal 14 al 15 febbraio e dal 19 al 22 febbraio; Abitare il futuro: casa accessibile e sicura alla Fiera Casa su Misura; Alex Vinatzer: I Giochi Olimpici in casa sono un sogno per ogni atleta • Sci alpino | Intervista Milano Cortina 2026; Bonus affitto, le agevolazioni per il 2026: a chi spetta e come richiederlo.

