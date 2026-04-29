Casa di Comunità | La sanità si fa più vicina Taglio del nastro con Giani

È stata inaugurata a San Leonardo in Treponzio una nuova Casa di Comunità, progettata per offrire servizi sanitari più accessibili e vicini ai residenti. Gli spazi sono stati rinnovati per risultare più luminosi e funzionali, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di oltre diecimila cittadini. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di un rappresentante istituzionale, che ha tagliato il nastro ufficiale dell’edificio.

Spazi nuovi, più luminosi e pensati per stare davvero vicino alle persone. A San Leonardo in Treponzio la Casa della Comunità si presenta così: moderna, accogliente e pronta a diventare un punto di riferimento per oltre 10mila cittadini. Il taglio del nastro è andato in scena ieri mattina, alla presenza - tra gli altri - del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, della direttrice dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, della direttrice della Zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti e del presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca Umberto Quiriconi e il consigliere regionale Vittorio Salotti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa di Comunità: "La sanità si fa più vicina". Taglio del nastro con Giani Notizie correlate Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sistema sanitario, inaugurata la Casa della Comunità a Gorizia; Case della Comunità: stop al medico che lavora da solo. Agenas pubblica le linee d’indirizzo sulle équipe multidisciplinari. Dalla leadership condivisa al monitoraggio degli esiti. Ecco le novità; Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano; Casa di comunità di Agrate Brianza: in via Lecco, anche per Concorezzo e Caponago. Casa di Comunità, apertura vicina a San Mauro: più servizi sanitari per i cittadiniLa sindaca Guazzora rivendica il risultato e parla di lavori vicini al completamento. Non è ancora nota la data di apertura al pubblico ... giornalelavoce.it A Gavirate apre la Casa di Comunità: dal 4 maggio attività in piazza De GasperiIl piano terra è destinato ad accogliere le attività rivolte al cittadino, inclusi gli ambulatori specialistici, mentre il piano seminterrato ospiterà le attività di supporto logistico e gli spazi per ... varesenews.it Casa della Comunità: anche a Palombara Sabina la sanità si avvicina ai cittadini. https://canaledieci.it/2026/04/28/pronta-la-casa-della-comunita-di-palombara-sabina-la-nuova-sanita-e-realta/ - facebook.com facebook