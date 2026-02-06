Sanità taglio del nastro per la Casa di Comunità dell' Usl Umbria 1

È stato inaugurato ufficialmente questa mattina a Perugia il nuovo centro della Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1. Si tratta di un punto di riferimento più vicino alle persone, che punta a portare la sanità pubblica fuori dagli ospedali e dentro il territorio. Ora i cittadini possono contare su servizi più accessibili e presenti anche a domicilio, soprattutto nei momenti più difficili. La struttura vuole essere un punto di partenza per una sanità più vicina e capace di rispondere alle esigenze di tutti.

"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel territorio, capace di essere presente ogni giorno e di raggiungere le persone anche a casa, nei momenti più delicati". Così la presidente della Regione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Casa Di Comunità

Questa mattina è stato tagliato il nastro della nuova Casa di Comunità dell'Usl1.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Casa Di Comunità

Argomenti discussi: Sanità, all'IFO ampliamento del blocco operatorio e investimenti su personale e tecnologie; Olimpiadi, rinnovata la sanità pubblica della Valtellina: da Sondalo a Livigno; Taglio del nastro per l’ospedale di comunità di Perugia; Asl Roma 1: inaugurate tre nuove Case di Comunità.

Sanità, all’IFO ampliamento del blocco operatorio e investimenti su personale e tecnologieUn investimento strategico che rafforza l’oncologia pubblica del Lazio e restituisce piena centralità a uno dei poli di eccellenza della sanità italiana. castellinotizie.it

Sanità, Ifo: ampliamento del blocco operatorio e investimenti su personale e tecnologie roboticheIl presidente Francesco Rocca al taglio del nastro: oltre 2,2 milioni di euro per spazi, due nuove sale operatorie e assunzioni dedicate di anestesisti e infermieri NewTuscia – ROMA – È stato present ... newtuscia.it

Regione Umbria: concorso congiunto di Usl e aziende ospedaliere per 122 posti da oss: OSSnews24 - Le Usl Umbria 1 e 2, insieme alle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, hanno indetto un bando in forma L'articolo Regione Umbria: concorso congiunto facebook