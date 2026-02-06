Sanità taglio del nastro per la Casa di Comunità dell' Usl1

Questa mattina è stato tagliato il nastro della nuova Casa di Comunità dell'Usl1. Si tratta di una struttura che punta a portare i servizi sanitari più vicini alle persone, anche a domicilio. La novità rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza sul territorio e ridurre la pressione sugli ospedali. Ora, l’obiettivo è far funzionare bene questa realtà, così da offrire un supporto concreto ai cittadini nei momenti più delicati.

"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel territorio, capace di essere presente ogni giorno e di raggiungere le persone anche a casa, nei momenti più delicati". Così la presidente della Regione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Casa di Comunità

Sabato 13 dicembre è stata inaugurata la nuova piazza nel quartiere Sanità, un intervento realizzato grazie ai fondi del PNRR.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Casa di Comunità

Argomenti discussi: Sanità, all'IFO ampliamento del blocco operatorio e investimenti su personale e tecnologie; Olimpiadi, rinnovata la sanità pubblica della Valtellina: da Sondalo a Livigno; Taglio del nastro per l’ospedale di comunità di Perugia; Asl Roma 1: inaugurate tre nuove Case di Comunità.

Sanità, Ifo: ampliamento del blocco operatorio e investimenti su personale e tecnologie roboticheIl presidente Francesco Rocca al taglio del nastro: oltre 2,2 milioni di euro per spazi, due nuove sale operatorie e assunzioni dedicate di anestesisti e infermieri NewTuscia – ROMA – È stato present ... newtuscia.it

Sanità, all’IFO ampliamento del blocco operatorio e investimenti su personale e tecnologieUn investimento strategico che rafforza l’oncologia pubblica del Lazio e restituisce piena centralità a uno dei poli di eccellenza della sanità italiana. castellinotizie.it

Al taglio del nastro pure l'assessore regionale alla sanità, Massimo Fabi facebook

Il presidente @regionetoscana @EugenioGiani: “Inizia la grande riforma della sanità territoriale toscana, con il taglio del nastro di una delle prime strutture finanziate con i fondi Pnrr” bit.ly/sanitaportosan… x.com