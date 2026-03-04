Cartisia Somma, nota attrice e figlia d'arte, è tra le nuove protagoniste della sesta stagione della serie che dal 4 marzo è disponibile su RaiPlay. Nella sua intervista, ha rivelato che il personaggio di Sharon di Mare Fuori 6 condivide alcune caratteristiche con Rosa Ricci, un personaggio di cui si occupa anche il suo fidanzato, Luca Varone.

Il pubblico che cosa si deve aspettare dalla sesta stagione di Mare fuori? «Molti personaggi si troveranno di fronte a delle scelte, alle loro fragilità, a nuove verità e dovranno capire quale strada seguire. Sarà una stagione accattivante e sorprendente». Che personaggio è Sharon? «È una ragazza determinata, sicura di sé e pronta a tutto pur di cambiare la sua vita. Viene da un contesto umile. Lavora al banco del pesce del mercato di Napoli insieme alle sorelle, ma aspira a una vita diversa. Per il potere e il denaro fa scelte criminali. Quando viene arrestata ed entra all’IPM provocherà un po’ di sconquasso». Le assomiglia per certi versi? «Ci unisce la determinazione e l’ambizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cartisia Somma: «La mia Sharon di Mare fuori 6 ha qualcosa in comune con Rosa Ricci, dove lavoro anche il mio fidanzato Luca Varone»

Mare Fuori 6: la verità sul futuro di Rosa Ricci ha una data ufficiale (ed è più tardi del solito)La nuova stagione di Mare Fuori ha una data di uscita ufficiale in chiaro e in streaming: Rosa Ricci resta al centro della storia, ma il debutto su...

Mare Fuori 6, il futuro di Rosa Ricci e nuovi volti nel trailer ufficialeIl trailer ufficiale di Mare Fuori 6 mostra l'arrivo di nuovi giovani nell'IPM di Napoli e la scelta di Rosa Ricci.

Una selezione di notizie su Cartisia Somma.

Discussioni sull' argomento MARE FUORI 6 – Intervista con Cartisia Somma: Interpretare Sharon è stata una sfida; MARE FUORI 6 – Intervista con Greta De Rosa: Annarella porta dentro di sé un grande senso di abbandono.

Ferragamo, Zeno, Somma, la carica dei giovani a Capri HollywoodMartina Ferragamo, Luigi Zeno, Alessandro Gervasi, Cartisia Somma, Francesca Bergesio, Francesco Del Gaudio, Elena Preziosi e Annaluce Cuomo sono tra i giovani artisti italiani protagonisti alla ... ansa.it

Cartisia Josephine Somma, chi è la fidanzata di Luca Varone/ La storia d’amore della giovane coppiaLa televisione degli ultimi anni è stata significativamente rivoluzionata dal prepotente ingresso di Mare Fuori, la serie cult diventata un vero e proprio fenomeno televisivo soprattutto tra le nuove ... ilsussidiario.net

MARE FUORI 6 - Intervista con Cartisia Somma: "Interpretare Sharon è stata una sfida" x.com