carta lascia san costanzo

Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, si sono definiti i risultati finali. La squadra di Lunano ha vinto il torneo e si è guadagnata la promozione in Eccellenza, categoria che non vedeva da circa 30 anni. La vittoria segna il ritorno in una categoria superiore dopo l’epoca del team degli anni Novanta. La squadra di Lunano ha festeggiato la conquista del titolo con un risultato che chiude una lunga attesa.

Anche il campionato di Promozione ha consumato l’ultima giornata e c’è chi come il Lunano ha festeggiato alla grande la vittoria del torneo e la conquista di un posto in Eccellenza, torneo che mancava da 30 anni, dopo l’epopea del "Mitico Lunano" degli anni novanta. "Sabato – commenta il direttore sportivo del Lunano Matteo Dominici – abbiamo chiuso con un pareggio in casa contro il Moie, squadra che si è presentata a Lunano dando tutto per cercare di uscire dalla zona playout. Fino a cinque minuti dal termine sono sempre stati in vantaggio, poi su un rimpallo in area ci è stato concesso un rigore e siamo riusciti a pareggiarla. Dopo il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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