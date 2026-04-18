Oggi in Promozione si disputa la penultima giornata di campionato, con tutte le partite che si giocano contemporaneamente alle 16. Tra queste, l’incontro tra le due squadre che occupano le prime posizioni in classifica, con la sfida che si preannuncia decisiva per le sorti del torneo. La giornata si svolge senza variazioni di orario, rispettando le disposizioni del regolamento.

Oggi in Promozione si gioca la penultima giornata e come da regolamento si scende in campo in contemporanea alle 16. Particolarmente atteso lo scontro al vertice tra Alma Fano-Lunano. Due squadre divise da 4 punti. Per la trasferta la società del Lunano ha messo a disposizione dei tifosi un pullman. "Siamo due squadre che si sono date battaglia per il primo posto tutto l’anno – dice il ds del Lunano Matteo Dominici – abbiamo condotto entrambi un campionato a parte rispetto al resto del girone. Sicuramente sarà una grande giornata di sport con una cornice di pubblico da categorie superior". Arbitra Giaccaglia (Jesi). Castelfrettese-N. Real Metauro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. San Costanzo-Vigor: come una finale

Notizie correlate

Promozione. "Aurora favorita, ma attenzione alla Vigor»La nona giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano.

Promozione, i pronostici di eleuteri. "Aurora, trasferta insidiosa. La Vigor deve fare l’impresa»I pronostici di Claudio Eleuteri, tecnico del Mogliano, sulla giornata in Promozione.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Promozione, si torna in pista. Lunano alla prova col Villa; PROMOZIONE. Il San Costanzo sbanca la tana del Vismara; Promozione / Sabato di verdetti, ultimi 180? minuti: il Lunano ci crede; Passa(rini) la paura, neo-papà in gol con dedica: Vogliamo un traguardo storico.

Promozione Vigor, ultima spiaggia. La Castelfrettese cerca la salvezzaTorna il campionato dopo tre settimane di sosta, con l’unico intermezzo della finale di Coppa Italia di Promozione dove la Castelfrettese si è arresa all’ Aurora Treia che al Mancini di Castelfidardo ... ilrestodelcarlino.it

Promozione, si torna in pista. Lunano alla prova col VillaLa Pergolese va a Montemarciano, Nuova Real in missione a Ostra Vismara in campo con San Costanzo Marottese. In menù Vigor Castelfidardo – Moie. msn.com

La Pergolese va a Montemarciano, Nuova Real in missione a Ostra Vismara in campo con San Costanzo Marottese. In menù Vigor Castelfidardo – Moie. facebook