E’ un San Costanzo show

Il Lunano ha ripreso da solo la sua corsa in Promozione, dopo aver vinto l’ultima partita e allontanato le rivali. La squadra di San Costanzo, che aveva ottenuto un risultato importante, si avvicina alla vetta con due punti di vantaggio sull’Alma Fano. La Nuova Real Metauro, invece, si trova a 20 punti di distanza e sembra ormai fuori dalla corsa ai playoff, che potrebbero non essere disputati a causa della forbice di punti prevista dalla regola.

In Promozione il Lunano ha ripreso in solitaria la sua corsa. Dietro alla capolista a meno due l’Alma Fano, poi il vuoto (a meno 20 la Nuova Real Metauro) e quindi con ogni probabilità non si disputeranno i playoff per la regola della forbice dei 10 punti. In pratica la vincente salirà in Eccellenza e la seconda andrà direttamente a disputare la finalissima playoff con la vincente degli spareggi promozione del girone B. Lotta aperta invece per uscire dai playout. La vittoria del Lunano a Montemarciano è commentata dal diesse Matteo Dominici: "La squadra ha dato la risposta che tutti volevano, i ragazzi hanno disputato una gran partita in un campo al limite della praticabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E’ un San Costanzo show Leggi anche: Christian De Sica e le sue sorelle segrete, la gag al Costanzo Show Leggi anche: San Costanzo-Tavullia, incrocio pericoloso San Costanzo Show, nuova tournée tra Marche e Romagna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Costanzo (Pu) protagonista del Lancio del formaggio Uisp; San Costanzo, Massimiliano Balasso: Io, invalido ma senza casa popolare. Ora ci serve un tetto per noi e Chicca; Alma sul neutro di Fossombrone. Davanti un agguerrito San Costanzo; Castelfrettese vs S.Costanzo Marottese 2-3. E’ un San Costanzo showIn Promozione il Lunano ha ripreso in solitaria la sua corsa. Dietro alla capolista a meno due l’Alma Fano, poi il vuoto (a meno 20 la Nuova Real Metauro) e quindi con ogni probabilità non si ... msn.com San Costanzo Marottese, pareggio di gloria: l’Alma Fano rallentaPROMOZIONE - Non è più a braccetto in vetta con il Lunano È durata una sola settimana la coabitazione in vetta col Lunano dell’Alma Fano che interrompe la striscia esaltante di 7 vittorie consecutive. youtvrs.it San Costanzo, Massimiliano Balasso: «Io, invalido ma senza casa popolare. Ora ci serve un tetto per noi e Chicca» facebook Il #29gennaio si celebra San Costanzo di Perugia, vescovo e martire. Scopri la sua vita di fede e il martirio che ha segnato la storia della Chiesa e della città di Perugia. x.com