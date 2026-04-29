A partire dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide ai fini legali, secondo quanto stabilito dalla legge. I cittadini devono quindi ottenere la nuova carta di identità elettronica per poter viaggiare all'estero senza problemi. La transizione riguarda esclusivamente i documenti cartacei, che saranno sostituiti da un formato digitale più aggiornato. La scadenza rappresenta un passaggio obbligatorio per tutti coloro che possiedono ancora la vecchia versione.

? Cosa sapere Le carte d'identità cartacee perderanno validità legale il 3 agosto 2026 per legge.. I cittadini devono richiedere la nuova CIE per evitare blocchi ai viaggi internazionali.. Il 3 agosto 2026 scadrà l’efficacia delle attuali carte d’identità cartacee, rendendole non più valide sia per gli spostamenti sul territorio nazionale che per l’espatrio, come stabilito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 762025. Questa transizione verso il digitale impone un cambio di passo per tutti i cittadini che ancora custodiscono il vecchio formato cartaceo, anche qualora la data di scadenza indicata sul documento risulti successiva alla soglia fissata dal Ministero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carta d’identità: addio al cartaceo nel 2026, ecco come muoversi

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