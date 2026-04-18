A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide e i cittadini dovranno sostituirle presso gli uffici comunali. Chi possiede ancora un documento cartaceo deve programmare la richiesta di rinnovo prima di quella data. La transizione riguarda esclusivamente i documenti cartacei, mentre le nuove carte elettroniche continueranno a essere rilasciate nei prossimi mesi.

Tutti i cittadini che possiedono ancora una carta d’identità in formato cartaceo dovranno rivolgersi ai propri uffici comunali per la sostituzione prima della scadenza del termine ultimo fissato per il 3 agosto 2026. Da quella specifica data, infatti, i vecchi documenti fisici perderanno ogni validità legale, rendendo necessaria l’adozione della versione elettronica (CIE). Il passaggio obbligato verso il formato elettronico. La transizione digitale dei documenti di identità impone un cambio di passo per l’intera popolazione. Nonostante molti titoli di viaggio cartacei possano sembrare ancora pienamente operativi nelle tasche dei cittadini, la decorrenza del limite stabilito per l’estate del 2026 renderà tali supporti privi di efficacia, a prescindere dalla data di scadenza originariamente stampata sul foglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carta d’identità: addio al cartaceo, ecco la scadenza definitiva

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