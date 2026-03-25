Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei barattoli l'avviso di allerta

Un richiamo di prodotto riguarda i barattoli di ragù di soia distribuiti nei supermercati, a causa della possibile presenza di frammenti di piccole dimensioni. L'azienda ha disposto il ritiro dagli scaffali in via preventiva per prevenire eventuali rischi per i consumatori. L'allerta è stata comunicata alle autorità competenti e ai clienti tramite avviso ufficiale.

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli corpi estranei di grandezza inferiore ai 2 millimetri nelle confezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati Allerta nei supermercati Conad, scatta il ritiro del prodotto: rischio di corpi estraneiScatta un richiamo precauzionale per alcuni prodotti presenti in una nota catena di supermercati italiana. Approfondimenti e contenuti su Ragù bio richiamato dai supermercati... Discussioni sull' argomento Lupini, ancora un richiamo per alcaloidi; Semi di chia e lupini: si allargano ancora i richiami; Allerta botulino, richiamata mousse Eurospin. Ritirati semi di chia e panati Despar. GNOCCHI CON RAGÙ DI SALSICCIA un primo ricco e appetitosocondito con un ragù facile e veloce da preparare e con tanta mozzarella di bufala filante https://blog.giallozafferano.it/lericettedisimo/gnocchi-con-ragu-di-salsiccia/ - facebook.com facebook