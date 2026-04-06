Siamo davvero diventati tutti allergici? I veri numeri che vi sorprenderanno dietro la mania delle allergie

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle diagnosi di allergie e intolleranze alimentari, che riguardano vari alimenti come glutine, lattosio, nichel, lievito, arachidi e differenti tipi di formaggi. Le persone si rivolgono a specialisti per verificare reazioni avverse a specifici cibi, spesso con diagnosi differenziate tra allergie vere e intolleranze. I numeri ufficiali mostrano un incremento di casi diagnosticati in diverse fasce di età, con un'attenzione crescente verso le reazioni alimentari.

Intolleranti al glutine, o allergici al lattosio, al nichel, al lievito. E ancora alle arachidi, alle proteine del latte o ai formaggi – ma solo freschi – o solo a quelli stagionati. O a muffe e betulle. L’allergia-mania ormai dilaga: anche solo organizzare una cena tra amici, e non parliamo del pranzo di Pasqua, può richiedere qualcosa di simile alla logistica di un reparto di allergologia. Se vi sedete in aereo e avete con voi snack che «possono contenere frutta a guscio», cioè praticamente tutti, attenzione: se a bordo c’è un soggetto sensibile alle arachidi (vero o presunto) non potrete consumarli, hai visto mai la sostanza incriminata si dovesse diffondere nell’aria e andare a colpirlo, magari a 15 file di distanza da voi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Siamo davvero diventati tutti allergici? I veri numeri (che vi sorprenderanno) dietro la mania delle allergie Leggi anche: La nuova F1 che rallenta in curva cambia il ruolo del pilota. “Siamo diventati inutili”: cosa c’è dietro l’allarme di Alonso Leggi anche: Elio e la rivalutazione della tristezza: "Siamo diventati tutti insensibili" Argomenti più discussi: Quando un gruppo di alberi diventa davvero un bosco? Una risposta nell'ombra della chioma; L’assegno unico diventa davvero universale: esteso a tutti nell’Ue; Singolarmente, i 35 singoli usciti e da non perdere; Forza Horizon 6: vediamo come funziona la personalizzazione delle auto - IGN First. Siamo davvero diventati tutti allergici? I veri numeri (che vi sorprenderanno) dietro la mania delle allergieArriva la primavera e anche gli starnuti di chi soffre per la presenza di pollini nell’aria. Ma ormai tutto l’anno cresce l’esercito di chi ritiene di essere intollerante a latte, glutine, arachidi. P ... panorama.it Siamo davvero felici e profondamente grati per i tantissimi apprezzamenti che stiamo ricevendo sulla qualità delle nostre uova di Pasqua solidali. Per noi la qualità non è semplicemente un obiettivo, ma un valore autentico in cui abbiamo sempre creduto. Tutt facebook