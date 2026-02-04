Nelson Peltz, papà di Nicola, si trova a rispondere a una domanda sui Beckham e finisce per parlare del suo genero. La sua risposta sorprende: “Rappresentano tutta un’altra storia, ma vi dico che mio genero è fantastico”. Intanto, sui social, Brooklyn Beckham spiega perché ha deciso di allontanarsi dalla famiglia: “Per tutta la vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla nostra famiglia nella stampa”. La tensione tra le due famiglie continua a far parlare di sé.

Beckham vs Peltz, ovvero le famiglie di Brooklyn e quella di Nicola sono l’una contro l’altra? Come ormai chi si interessa di gossip sa bene, il primogenito dei Beckham, Brooklyn, ha affidato ai social una riflessione sul perché abbia deciso di rompere con la sua famiglia: “Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla nostra famiglia nella stampa. I post performativi sui social, gli eventi familiari e le relazioni inautentiche sono stati una costante della vita in cui sono nato. Di recente ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi pur di piazzare bugie nei media, spesso a spese di persone innocenti, per preservare la loro facciata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nelson Peltz, il papà di Nicola, colto di sorpresa con una domanda sui Beckham risponde così: “Rappresentano tutta un’altra storia, ma vi dico che mio genero è fantastico”

Approfondimenti su Beckham Peltz

Nelson Peltz rompe il silenzio sulla faida tra la figlia e i Beckham.

#Nicola-Peltz- Beckham || Nelson Peltz, padre di Nicola Peltz, interviene sulla faida con i Beckham e chiarisce che sua figlia e la famiglia di Brooklyn sono completamente diversi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Beckham Peltz

Argomenti discussi: Il padre di Nicola Peltz rompe il silenzio durante la faida tra Beckham nel verdetto di Brooklyn; Nicola Peltz e la polemica sulla paghetta da un milione di dollari; Il suocero miliardario di Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, reagisce alla faida familiare; Momento da brivido Melanie C interrompe il discorso sul dramma di Brooklyn Beckham in un’intervista dal vivo.

Nelson Peltz, il papà di Nicola, colto di sorpresa con una domanda sui Beckham risponde così: Rappresentano tutta un’altra storia, ma vi dico che mio genero è fantasticoIl miliardario risponde per la prima volta sulla tensione tra le famiglie dopo le accuse di Brooklyn contro i genitori Victoria e David ... ilfattoquotidiano.it

Il papà di Nicola Peltz dice la sua sulla faida con i BeckhamNelson Peltz, padre di Nicola Peltz, ha rotto il silenzio sulla faida familiare che coinvolge la figlia e il genero Brooklyn Beckham ... grazia.it

Nicola Peltz è tornata al centro dell’attenzione dopo che è emerso che riceve un assegno mensile vicino al milione di dollari da parte di suo padre, l’imprenditore statunitense Nelson Peltz, secondo quanto raccontato dalla giornalista Marina Hyde nel podcast - facebook.com facebook