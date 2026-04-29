I Centri per l’impiego della provincia di Massa Carrara hanno pubblicato nuove offerte di lavoro rivolte a carpentieri e trasportatori. Le aziende cercano figure professionali con competenze specifiche in questi settori. Chi fosse interessato può consultare le opportunità e inviare le proprie candidature attraverso il portale dedicato. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web indicato.

Le offerte dai Centri per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro TRASPORTATORE Cooperativa sociale ricerca trasportatore per consegna materiali sanitari (bidoni e bombole di ossigeno). Il lavoro prevede la guida di mezzi pesanti non superiori ai 35 q.li per i quali è richiesta la patente B. Il magazzino è sito a Sarzana e le consegne vengono effettuate su tutto il comune di Carrara. E’ gradita esperienza. Offerta MS-286940 CARPENTIERI Impresa metalmeccanica ricerca un tornitorecarpentiere con esperienza, richiesta la capacità di lavorare al tornio tradizionale. Nello specifico: dalla lettura del progetto tecnico alla realizzazione del manufatto attraverso l’utilizzo degli strumenti e macchinari a disposizione; rifinitura del pezzo e collaudo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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