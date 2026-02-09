Mercato del lavoro allarme di Confartigianato | Non si trovano falegnami carpentieri e panettieri
Confartigianato lancia l’allarme: trovare falegnami, carpentieri e panettieri è sempre più difficile. Le aziende fanno fatica a trovare personale qualificato, nonostante alcuni segnali di miglioramento. La carenza di manodopera resta un problema grande, che mette a rischio la produzione e la ripresa economica.
Confartigianato rilancia l’allarme sul mismatch di competenze nel mercato del lavoro. La difficoltà di reperimento della manodopera resta uno dei principali nodi per il sistema produttivo, pur mostrando segnali di lieve attenuazione. È quanto emerge dall’analisi di Confartigianato, in rapporto ai.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
