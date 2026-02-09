Mercato del lavoro allarme di Confartigianato | Non si trovano falegnami carpentieri e panettieri

Confartigianato lancia l’allarme: trovare falegnami, carpentieri e panettieri è sempre più difficile. Le aziende fanno fatica a trovare personale qualificato, nonostante alcuni segnali di miglioramento. La carenza di manodopera resta un problema grande, che mette a rischio la produzione e la ripresa economica.

