Panettieri estetisti e carpentieri

Nel territorio della provincia di Massa Carrara sono state pubblicate nuove offerte di lavoro presso gli sportelli del Centro per l’impiego. Le posizioni disponibili riguardano principalmente panettieri, estetisti e carpentieri, con requisiti e modalità di candidatura specifici indicati negli annunci. Le richieste sono rivolte a persone in cerca di occupazione interessate a inserirsi in queste specifiche professioni. Le domande devono essere presentate presso gli uffici competenti o tramite i canali indicati dagli annunci.

Proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro PANETTIERI Panetteria pasticceria ricerca un panificatore con esperienza per preparazione pane, pizza e prodotti di pasticceria. Il turno di lavoro ha inizio alle ore 21:00, con esclusione del sabato. Si offre iniziale contatto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-285639 ESTETISTI Centro estetico ricerca per inserimento stabile estetista con esperienza nelle mansioni. La persona deve saper eseguire trattamenti viso e corpo, manicure, pedicure, depilazione, e applicare prodotti cosmetici specifici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panettieri, estetisti e carpentieri Mercato del lavoro, allarme di Confartigianato: "Non si trovano falegnami, carpentieri e panettieri"Confartigianato rilancia l’allarme sul mismatch di competenze nel mercato del lavoro. Leggi anche: Estetisti, meccanici e impiantisti