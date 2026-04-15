Panettieri estetisti e carpentieri

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio della provincia di Massa Carrara sono state pubblicate nuove offerte di lavoro presso gli sportelli del Centro per l’impiego. Le posizioni disponibili riguardano principalmente panettieri, estetisti e carpentieri, con requisiti e modalità di candidatura specifici indicati negli annunci. Le richieste sono rivolte a persone in cerca di occupazione interessate a inserirsi in queste specifiche professioni. Le domande devono essere presentate presso gli uffici competenti o tramite i canali indicati dagli annunci.

Proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro PANETTIERI Panetteria pasticceria ricerca un panificatore con esperienza per preparazione pane, pizza e prodotti di pasticceria. Il turno di lavoro ha inizio alle ore 21:00, con esclusione del sabato. Si offre iniziale contatto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-285639 ESTETISTI Centro estetico ricerca per inserimento stabile estetista con esperienza nelle mansioni. La persona deve saper eseguire trattamenti viso e corpo, manicure, pedicure, depilazione, e applicare prodotti cosmetici specifici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mercato del lavoro, allarme di Confartigianato: "Non si trovano falegnami, carpentieri e panettieri"Confartigianato rilancia l’allarme sul mismatch di competenze nel mercato del lavoro.

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