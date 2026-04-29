Carburante aerei Salvini rassicura | Ora non c’è emergenza Ma precisa | Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggio

Il ministro ha affermato che attualmente non si configura un’emergenza per il carburante negli aeroporti italiani, precisando che le riserve sono sufficienti fino a maggio. Ha inoltre sottolineato che i voli non sono a rischio e che il sistema di trasporto aereo rimane stabile. La dichiarazione segue alcune settimane di preoccupazioni riguardo alle scorte di carburante, ma il ministro ha comunque rassicurato sulla situazione attuale.

“Non siamo di fronte a un’emergenza che mette a rischio la sicurezza dei voli o la continuità del sistema”. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, rassicura sulla disponibilità di carburante per aere i negli scali italiani sottolineando che “la nostra situazione risulta più solida rispetto a quella di gran parte degli Stati europei”. Rispondendo al Question Time alla Camera il vicepremier però non nasconde la difficoltà del momento e soprattutto le incognite per il prossimo futuro, in particolare a partire da giugno: “Se questo scenario dovesse prolungarsi sarebbe sempre più difficile mantenere l’equilibrio che con fatica stiamo garantendo ai cittadini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carburante aerei, Salvini rassicura: “Ora non c’è emergenza”. Ma precisa: “Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggio” Notizie correlate Caro carburante, Salvini: “Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza”(Adnkronos) – "Le riserve italiane garantiscono operatività almeno fino a tutto maggio", "non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio... Crisi carburante, Salvini: “Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza. Monitoriamo per evitare stop estate”(Adnkronos) – "Le riserve italiane garantiscono operatività almeno fino a tutto maggio", "non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La crisi del carburante, l’Ue valuta l’obbligo di scorte minime negli aeroporti. Se Hormuz non riapre conseguenze catastrofiche; RaiNews. . La minaccia alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz mette in allarme Bruxelles. Il Commissario europeo per i trasporti, Apostolos Tzitzikostas, è stato categorico: senza un ritorno alla normalità nelle rotte marittime, le conseguenze econo; Carenza carburante per aerei, Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’Europa. Carburante aerei, Salvini rassicura: Ora non c’è emergenza. Ma precisa: Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggioRoma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Tra coloro che hanno aderito a una soluzione di previdenza complementare, quasi un over 55 su tre (30%) prova rimpianto per averla sottoscritto troppo tardi. Lo ... ilfattoquotidiano.it Carburante aerei, Salvini assicura: Scorte fino a fine maggio. Ma se guerra prosegue non esclude taglio voliIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative che il governo intende intraprendere in ... fanpage.it Come fanno gli aerei a risparmiare carburante Tutto merito dell’IA. L'intelligenza artificiale può aiutare le compagnie aeree a consumare meno carburante nelle varie fasi del volo x.com CARO CARBURANTE, IN AEREO BAGAGLI PIÙ COSTOSI DEL VOLO Il caro carburante ha fatto lievitare i costi dei servizi dei voli aerei: un bagaglio in più e la scelta del posto a sedere possono costare addirittura più del volo. - Segui tutte le notizie nella PR - facebook.com facebook