Caro carburante Salvini | Riserve aeroporti fino a tutto maggio no emergenza

Il ministro delle infrastrutture ha dichiarato che le scorte di carburante negli aeroporti italiani sono sufficienti fino alla fine di maggio, affermando che non si tratta di una situazione emergenziale che possa influenzare le operazioni di volo. La comunicazione segue le preoccupazioni sollevate sulla disponibilità di carburante e sulla possibilità di interruzioni nelle attività aeroportuali nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – "Le riserve italiane garantiscono operatività almeno fino a tutto maggio", "non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio voli". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera sulla carenza di carburante per gli aerei a causa dello stop dello Stretto di Hormuz per la guerra contro l'Iran. Salvini ha spiegato che la prossima settimana ci sarà il tavolo a Mit per gli aeroporti. "La pressione sui costi del carburante è fortissima" e "il rischio è di una riduzione dei voli e un aumento delle tariffe che al momento siamo riusciti a bloccare" ma servono misure a...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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