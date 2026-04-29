Dopo oltre tre decenni, Carmine Gargano ha deciso di smettere di lavorare. In una dichiarazione, ha affermato di aver raggiunto un buon punto di chiusura e che il momento era quello giusto. Ha anche detto di essere sicuro che anche Antonio sarebbe stato d’accordo con questa scelta. La sua decisione segna la fine di un percorso lungo e impegnativo.

"Non potevo chiudere in un modo migliore, questo era il momento giusto, so che anche Antonio sarebbe stato d’accordo". Carmine Gargano ha detto stop. A 46 anni da compiere il prossimo novembre uno dei bomber più prolifici della storia del calcio dilettantistico modenese ha deciso di mettere gli scarpini in soffitta. Lo ha fatto dopo aver giocato l’ultima gara con la numero 10 e la fascia da capitano del gemello Antonio che non c’è più: proprio oggi sono 9 mesi che il suo cuore ha smesso di battere, una tragedia che ha segnato la vita anche di ’Pippo’ che nel giorno dell’addio in chiesa, con le lacrime agli occhi, gli aveva fatto due...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carmine Gargano, stop dopo 30 anni: "Antonio, promesse mantenute"

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