Emmelibri sciopero e sit-in | Promesse non mantenute diritti degli operai calpestati

Quinto giorno di sciopero e sit-in davanti ai cancelli di Emmelibri, la logistica di Carpiano che gestisce lo stoccaggio e lo smistamento di libri, Lego e giocattoli. Gli operai protestano contro promesse non mantenute e diritti calpestati, manifestando in modo pacifico per chiedere attenzione alle loro richieste. La protesta si è protratta con presidi e assemblee tra le persone coinvolte.

Quinto giorno di sciopero e sit-in, ieri, davanti ai cancelli della Emmelibri, la logistica di Carpiano dove vengono stoccati, e smistati, libri, Lego e giocattoli. Nella sede di via del Commercio, frazione industriale lungo la Binasca, sono impiegate 50 persone, l’80% donne. "La cooperativa che ha in appalto i servizi di movimentazione della merce non ha riconosciuto i premi di risultato 2025, contestando il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei lavoratori. Al riguardo, però, non è stato fornito alcun dato", dichiara Sonila Lulia, sindacalista del Si Cobas. Nel mirino anche il mancato aumento dei ticket restaurant, che dovrebbero salire da 8 a 10 euro: "Lo stiamo ancora aspettando". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emmelibri, sciopero e sit-in: "Promesse non mantenute diritti degli operai calpestati" Articoli correlati Beko, gli operai di Cassinetta in presidio a Palazzo Lombardia: “Promesse di investimenti non mantenute”Sono partiti alle 6 di mattina con un pullman dalla sede di Cassinetta di Biandronno, vicino a Varese, gli operai dello stabilimento Beko Europe. Agenzia Dire, il Cdr proclama lo sciopero: “Stipendi non pagati e diritti calpestati”Il comitato di redazione: “Con una mossa gravissima, l’azienda ha disatteso il piano di rateizzo delle spettanze pregresse. Tutti gli aggiornamenti su Emmelibri sciopero e sit in Promesse... Argomenti discussi: Nessun premio di risultato, da 4 giorni braccia incrociate alla Emmelibri di Carpiano; Commenti su: Sciopero a oltranza a Carpiano: 44 lavoratori di Emmelibri fermi da cinque giorni. Egitto, 70 giornalisti in sciopero e sit in da 70 giorniSettanta giornalisti di un giornale locale del Cairo con un suo sito web indipendente, Al-Bawaba News, sono da 70 giorni in sciopero e sit-in per chiedere un salario dignitoso, a fronte di stipendi ... ansa.it