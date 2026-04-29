Il dirigente di una federazione di wrestling ha spiegato le ragioni dietro la cancellazione di alcuni incontri programmati su eventi indipendenti. Ha riferito che le assenze di Nic Nemeth contro MJF e di Leon Slater contro Ricochet sono state determinate da decisioni prese da altre organizzazioni del settore, che si sono opposte alla loro partecipazione. Questi annullamenti hanno interessato diverse settimane di programmazione e sono stati comunicati senza preavviso.

Il dirigente della TNA è intervenuto a Busted Open Radio per chiarire le motivazioni dietro la cancellazione dei match di Nic Nemeth contro MJF e di Leon Slater contro Ricochet sugli show indipendenti Nelle ultime settimane diversi match annunciati su show indipendenti sono saltati all’improvviso. Tutti gli incontri coinvolgevano wrestler della TNA opposti ad atleti della AEW: tra le sfide cancellate spiccano Nic Nemeth contro MJF, in programma su uno show della Create-A-Pro, e Leon Slater contro Ricochet, originariamente fissato per il Mark Hitchcock Memorial Show. Il dato che ha fatto discutere è che gli incontri erano stati inizialmente approvati proprio dalla TNA, salvo poi essere bloccati a poca distanza dalle date degli eventi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Carlos Silva spiega i match cancellati e accusa la concorrenza: “Loro ci sono venuti contro”

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