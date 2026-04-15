In Italia, marchi come Terranova e Calliope si trovano spesso nelle principali vie dello shopping, come corso Buenos Aires a Milano. Questi brand rappresentano il settore del fast fashion, caratterizzato da collezioni a rotazione rapida e prezzi accessibili. Nonostante la crescente presenza di giganti internazionali nel mercato, queste aziende italiane cercano di mantenere la propria identità, offrendo prodotti che combinano tendenze e tradizione locale.

Se passate per corso Buenos Aires a Milano, o in qualsiasi altra via dello shopping d'Italia e del mondo, è molto probabile che abbiate incrociato una vetrina di Terranova, il marchio più iconico del Gruppo Teddy. Quello che forse non sapete è che l'uomo che guida quel gruppo, Alessandro Bracci, presidente e amministratore delegato, potrebbe essere lì accanto a voi in quel momento. In incognito. A osservare. A valutare. Non solo le sue vetrine, ma anche quelle dei concorrenti. “Lo faccio tutte le volte che posso e anche quando non posso”, racconta Bracci con la schiettezza che lo contraddistingue nella sua intervista al nostro vodcast Money Vibez Stories.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fast fashion italiano contro i giganti globali: come Terranova e Calliope competono con la concorrenza senza perdere la loro anima

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