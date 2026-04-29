Londra sta adottando una strategia diplomatica per rafforzare i rapporti tra Stati Uniti e l’Europa, coinvolgendo temi come la NATO, il conflitto in Ucraina e gli equilibri di potere globali. Le mosse si concentrano su incontri e accordi che mirano a creare un fronte comune e a consolidare alleanze esistenti. La diplomazia della Corona si manifesta attraverso iniziative che cercano di rinsaldare le relazioni tra le principali potenze occidentali.

Ci sono la Nato, la guerra in Ucraina, l’equilibrio fra poteri. E ancora, molti passaggi geopolitici che vanno oltre il rapporto bilaterale tra Regno Unito e Stati Uniti, ma abbracciano una visione globale della situazione internazionale e delle future dinamiche politiche da distendere armonicamente e responsabilmente fra le due sponde dell’Atlantico. La visita di Re Carlo III negli Stati Uniti, ufficialmente per celebrare il 250° anniversario dei duraturi legami anglo-americani, è caduta all’indomani dell’attentato a Donald Trump durante la cena dei corrispondenti e in un frangente ricco di tensioni (anche dialettiche) tra Washington e le principali capitali europee, in primis Londra, fino ad oggi scettica nel sostenere pienamente la guerra contro l’Iran.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Carlo III e la diplomazia della Corona. Così Londra tenta di riavvicinare Washington e l’Europa

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