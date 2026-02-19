Re Carlo III che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l' arresto del fratello Andrea
Re Carlo III è apparso alla Fashion Week di Londra, pochi giorni dopo l'arresto del fratello Andrea, avvenuto inaspettatamente. La sua presenza è stata notata tra il pubblico, seduto tra gli ospiti di spicco, mentre osservava le creazioni di Tolu Coker. La visita si è svolta senza dichiarazioni ufficiali, ma il suo sguardo serio ha attirato l’attenzione. La coincidenza con l’arresto del duca ha alimentato molte speculazioni sulla sua reazione. La reggia non ha commentato l’evento.
Il sovrano, infatti, nelle stesse ore in cui il fratello Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, veniva arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio nel caso Epstein, è apparso all'apertura ufficiale della settimana della moda londinese, seduto tra le prime file della sfilata di Tolu Coker vicino a Laura Weir, CEO del British Fashion Council, Stella McCartney e Sean McGirr, direttore creativo di Alexander McQueen. Per l'occasione il reale ha sfoderato un elegante completo grigio chiaro, completato da una cravatta color panna a fantasia, e una pochette dai toni melanzana che fuoriusciva dal taschino della giacca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Londra: arrestato Andrea, fratello di Re Carlo III. L’accusa: avrebbe condiviso informazioni riservate con EpsteinAndrea, fratello di Re Carlo III, è stato arrestato a Londra dopo che si è scoperto avesse condiviso dati riservati con Jeffrey Epstein.
Re Carlo e l'arresto del fratello Andrea: «Pieno sostegno alle autorità». Starmer: «Nessuno è al di sopra della legge»Re Carlo ha espresso pieno sostegno alle autorità dopo l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scandalo Epstein, il principe William contro re Carlo: voleva isolare Andrea fin da subito e temeva che il marciume si propagasse; Epstein files: Starmer resiste, re Carlo pronto a collaborare con la polizia; Caso Epstein, re Carlo III scarica il fratello Andrea e si dice pronto a collaborare con la polizia; Anche re Carlo, dopo William e Kate, rompe il silenzio su Andrea e il caso Epstein: Pronti a fornire il nostro sostegno alla polizia.
Andrea arrestato, Re Carlo abdicherà? Lo scandalo (senza precedenti) che potrebbe far cadere la monarchia. La vicendaCon l'arresto senza precedenti dell'ex principe Andrea, avvenuto oggi, a Sandringham, la monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti ... corriereadriatico.it
Profonda preoccupazione per l’arresto di Andrea, avrà un processo completo: il messaggio di Carlo III. William e Kate: Pieno sostegno al ReIl sovrano britannico commenta l'arresto del fratello e ribadisce che non rilascerà ulteriori dichiarazioni mentre il caso procede ... ilfattoquotidiano.it
