Re Carlo III è apparso alla Fashion Week di Londra, pochi giorni dopo l'arresto del fratello Andrea, avvenuto inaspettatamente. La sua presenza è stata notata tra il pubblico, seduto tra gli ospiti di spicco, mentre osservava le creazioni di Tolu Coker. La visita si è svolta senza dichiarazioni ufficiali, ma il suo sguardo serio ha attirato l’attenzione. La coincidenza con l’arresto del duca ha alimentato molte speculazioni sulla sua reazione. La reggia non ha commentato l’evento.

Il sovrano, infatti, nelle stesse ore in cui il fratello Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, veniva arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio nel caso Epstein, è apparso all'apertura ufficiale della settimana della moda londinese, seduto tra le prime file della sfilata di Tolu Coker vicino a Laura Weir, CEO del British Fashion Council, Stella McCartney e Sean McGirr, direttore creativo di Alexander McQueen. Per l'occasione il reale ha sfoderato un elegante completo grigio chiaro, completato da una cravatta color panna a fantasia, e una pochette dai toni melanzana che fuoriusciva dal taschino della giacca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Re Carlo III, che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l'arresto del fratello Andrea

Londra: arrestato Andrea, fratello di Re Carlo III. L’accusa: avrebbe condiviso informazioni riservate con EpsteinAndrea, fratello di Re Carlo III, è stato arrestato a Londra dopo che si è scoperto avesse condiviso dati riservati con Jeffrey Epstein.

Re Carlo e l'arresto del fratello Andrea: «Pieno sostegno alle autorità». Starmer: «Nessuno è al di sopra della legge»Re Carlo ha espresso pieno sostegno alle autorità dopo l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk.

