Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Washington per una visita ufficiale. Dopo aver visitato la Casa Bianca, sono stati ricevuti dall'ex presidente degli Stati Uniti e dalla first lady. Successivamente, hanno partecipato a un ricevimento nel giardino dell'ambasciata britannica. La coppia reale ha proseguito la giornata con incontri e cerimonie ufficiali, in un programma che si è svolto nel rispetto delle procedure diplomatiche.

Prosegue la visita di re Carlo III e della regina Camilla a Washington. Dopo la visita alla Casa Bianca, accolti da Donald Trump e dalla first lady Melania, la coppia reale ha partecipato a un ricevimento in giardino presso l’Ambasciata britannica. Carlo e Camilla hanno salutato gli ospiti, tra cui funzionari della Casa Bianca, del Congresso e del Pentagono. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo III e la regina Camilla in un ricevimento all'ambasciata britannica di Washington

King Charles and Queen Camilla Greet Guests at British Embassy Garden Party

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