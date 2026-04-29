Il tecnico della nazionale di pallavolo ha dichiarato che l'Europeo rappresenta un'importante opportunità, sottolineando che, dopo il Mondiale, sarà necessario migliorare le prestazioni. Ha annunciato un ampio turnover nella rosa, menzionando specificamente il giocatore Mati come elemento da tenere sotto osservazione. La competizione si svolgerà in Italia e si prevede un impegno intenso per la squadra, con obiettivi di crescita e consolidamento.

Sarà il 10 di settembre, la notte in cui l’Italia uscirà a veder le stelle. Non per un epilogo, come da immagine e citazione. Per l’inizio di un viaggio. Il primo passo insolitamente all’aperto, un nonsenso, quasi la contraddizione della pallavolo. Eppure sarà quella la notte di fine estate che immaginiamo magica e che rappresenterà la Stagione 2026 della Nazionale maschile. Il simbolo, in un avvio invece che in una finale: la partita inaugurale dell’Europeo, in una piazza, una delle più importanti d’Italia, piazza del Plebiscito, a Napoli. "Abbiamo già fatto esperienza con l’Europeo in casa nel 2023", ha ricordato ieri Ferdinando De Giorgi nella presentazione di Milano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carica De Giorgi: "Sotto con l'Europeo! Dopo il Mondiale servirà superarsi"

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