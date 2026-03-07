Maioli riconvocato nella nazionale Over 40 Dopo il mondiale l’obiettivo è l’oro europeo

Maioli è stato nuovamente convocato nella nazionale Over 40 dopo aver vinto il titolo mondiale. La squadra si prepara ora per i prossimi impegni europei, con l’obiettivo di conquistare l’oro. La convocazione segna un passo importante per l’atleta, che continua a rappresentare l’Italia in competizioni internazionali. La squadra si sta allenando intensamente in vista delle prossime sfide.

Dopo l’oro mondiale, l’obiettivo è l’oro europeo. Torna a vestire la casacca azzurra della Nazionale maschile Over 40, il lungo ex Pallacanestro Reggiana Stefano Maioli che, reduce dall’alloro mondiale della scorsa estate in Svizzera, è stato convocato per il raduno di Ozzano in programma lunedì, prima tappa verso la rassegna continentale estiva. Coach David Moss ha chiamato a raccolta la squadra per riaccendere i motori e iniziare la scalata verso il titolo in palio ad Atene, con il gruppo vincitore del mondiale che subirà qualche modifica dovuta alla raggiunta soglia dell’Over 45 per alcuni elementi; ma entreranno volti nuovi di alto livello come Raivio, Sacchetti, Vico, Ranuzzi, Barsanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

