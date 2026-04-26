Tra Milan e Juventus poche emozioni e tanta noia ma il pari serve per la Champions

Il match tra Milan e Juventus si è concluso con un pareggio senza reti, lasciando poche emozioni sul campo. Entrambe le squadre hanno schierato le formazioni titolari, con il Milan che ha utilizzato un 3-5-2 e il portiere Maignan tra i titolari. Giornata senza molte occasioni da goal, con alcune variazioni nelle valutazioni dei singoli giocatori, come Pavlovic che ha ottenuto il voto più alto tra i difensori.

Milan-Juventus 0-0 MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6, Pavlovic 7; Saelemaekers 6, Fofana 5.5 (22' st Ricci 6), Modric 6 (35' st Jashari sv), Rabiot 6, Bartesaghi 5 (1' st Estupinan 5); Pulisic 5 (17' st Fullkrug 6), Leao 6. In panchina: Pittarella, Terracciano, Athekame, De Winter, Odogu, Loftus-Cheek, Ricci, Gimenez. Allenatore: Allegri 6. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6.5; McKennie 6, Locatelli 6, Thuram 6 (26' st Koopmeiners sv), Cambiaso 5.5 (26' st Holm sv); Conceicao 6.5 (35' st Zhegrova sv), Boga 5.5 (35' st Yildiz sv); David 6 (42' st Vlahovic sv).🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tra Milan e Juventus poche emozioni e tanta noia, ma il pari serve per la Champions Juventus-Milan 2003: l’unica storica finale di Champions tutta italiana Notizie correlate Leggi anche: Serie A, tra Milan e Juve vince ancora la noia ma Champions più vicina Leggi anche: Serie A, tra Milan e Juve vince ancora la noia ma la Champions è più vicina Panoramica sull’argomento Temi più discussi: AC Milan-Juventus 0-0, Serie A Enilive 2025/2026: match report; Matchday | Milan-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Milan Juve in tv e streaming: dove vedere la partita; Milan-Juventus ai raggi X: chi parte favorito tra Allegri e Spalletti? Tutti i duelli ruolo per ruolo. Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it Tra Milan e Juventus vince la noia: zero gol e zero spettacolo al MeazzaLa sfida per il terzo posto tra bianconeri e rossoneri vede di fronte due squadre preoccupate più che altro di non scoprirsi. Partita ruvida con parecchi falli e pochissime occasioni da gol degne di q ... ilgiornale.it Zero a zero. Del pareggio bloccato tra Milan e Juventus parliamo nella nuova puntata di Che Partita Hai Visto, in diretta tra poco per i nostri abbonati e poi disponibile anche in formato podcast. - facebook.com facebook Tra Milan e Juventus vince la noia: zero gol e zero spettacolo al Meazza x.com