Terni polizia penitenziaria in stato di agitazione | carcere di vocabolo Sabbione al limite della sicurezza

Le organizzazioni sindacali Sappe, Uspp, Sinappe, Uil PA e Sippe hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria al carcere di Vocabolo Sabbione a Terni, segnalando che la situazione all’interno della struttura si avvicina a condizioni di criticità e sicurezza. La decisione è stata presa in seguito a tensioni e difficoltà riscontrate nel funzionamento quotidiano dell’istituto.

Le organizzazioni sindacali Sappe, Uspp, Sinappe, Uil PA e Sippe, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria in servizio al carcere di vocabolo Sabbione. La decisione è stata assunta a fronte del: “Grave immobilismo riscontrato in seguito ai disordini che hanno recentemente interessato una sezione di media sicurezza dell’Istituto”. “Dallo scorso 22 febbraio gli agenti sono quotidianamente bersaglio di atti violenti da parte dei detenuti che hanno preso parte alla rivolta. Gli operatori sono costretti a operare in una sezione parzialmente devastata, con camere detentive i cui cancelli, a seguito dei danneggiamenti, non garantiscono più la chiusura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Terni, tenta il suicidio impiccandosi in carcere: provvidenziale intervento della Polizia Penitenziaria Terni, aggressione in carcere: agente della penitenziaria ferito durante rissa tra detenuti. Osapp chiede più sicurezza.Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito alla mano da un detenuto durante una rissa scoppiata nel carcere di Terni, nel pomeriggio di oggi,... Approfondimenti e contenuti su Terni. Temi più discussi: La situazione del carcere di Terni è insostenibile; Carcere di Terni: Una giornata di devastazioni. Sotto la lente anche un campione di Mma; Carcere caos, rivolta dei detenuti a Terni: presidio a Sabbione, rinforzi da altri istituti; Gravi disordini nel carcere di Terni. Violenza in carcere a Terni: «Rissa e agente accoltellato a una mano»«Un agente di Polizia Penitenziaria è stato vittima di un vile accoltellamento alla mano durante una rissa tra detenuti stranieri mentre svolgeva il proprio dovere, riportando una ferita che ha richie ... umbria24.it Caos in carcere a Terni, Bandecchi chiama il direttoreAlla luce di quanto avvenuto domenica pomeriggio, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha telefonato al direttore del carcere per esprimere innanzitutto vicinanza a lui e agli operatori di polizia pe ... umbria24.it STRAORDINARI BORGHI MEDIEVALI DELL'UMBRIA. CALVI-TERNI. x.com Fuori dal coro. . Siamo tornati da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, dopo che la scorsa settimana aveva offeso il nostro inviato Andrea Catino per il suo cognome e i pugliesi per il loro accento. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook