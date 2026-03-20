Caro carburanti perché i prezzi di benzina e gasolio non si abbassano di 24 centesimi ai distributori

I prezzi di benzina e gasolio nei distributori italiani non sono diminuiti di 24 centesimi nonostante il taglio delle accise previsto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026. Questa misura, annunciata come un aiuto per gli automobilisti, non ha ancora prodotto gli effetti sperati sui prezzi praticati al dettaglio. La differenza tra il taglio teorico e i prezzi effettivamente praticati è evidente nelle pompe di distribuzione di tutto il paese.

Il taglio delle accise sui carburanti, introdotto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, avrebbe dovuto rappresentare una boccata d’ossigeno per milioni di automobilisti italiani. Entrato ufficialmente in vigore il 19 marzo, il provvedimento prometteva un calo sensibile dei prezzi alla pompa, alimentando aspettative diffuse soprattutto in vista della primavera e dei primi spostamenti stagionali. Eppure, a poco dall’entrata in vigore, la realtà che emerge è ben diversa da quella prevista. I dati raccolti dall’Unione Nazionale Consumatori e dal Codacons, sulla base delle rilevazioni del Mimit, restituiscono un quadro frammentato e disomogeneo, con riduzioni ben lontane dai 24,4 centesimi teorici attesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Caro carburanti: rincaro prezzi per benzina e gasolioDopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l’incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada. Contenuti utili per approfondire Caro carburanti Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Carburanti, cosa prevede il decreto legge: da taglio accise a sostegni ai tir. Le misure; Caro-carburanti, quanto ci guadagna lo Stato senza le accise mobili (e quanto ci perdono i consumatori); Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostrada. Caro carburanti, come risparmiare? Dallo smart working alla velocità in auto e il metodo di cottura, i 10 consigliCon il caro carburanti tornato al centro dell’attenzione, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha diffuso una serie di misure ... msn.com Caro-carburante, mozione del gruppo Pd all’Ars per calmierare i prezziL’attuale crisi energetica generata dal conflitto in Medio Oriente ha spinto i prezzi di benzina e gasolio oltre i due euro al litro, determinando una ... gds.it Caro carburanti: famiglie e PMI svizzere sotto pressione. Marchesi chiede l'intervento di Berna - facebook.com facebook #Meloni: misura contro caro-carburanti. Rush finale sul #referendum x.com